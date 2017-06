Zum Thema Klimawandel Nina Eichinger: Trotz Dreier-Abi jetzt Fernstudium

Beim "History Award", der Schülerwettbewerb des gleichnamigen Channels, plaudert Nina Eichinger, wie sie früher in der Schule war: "Ich mochte in der Tat Geschichte sehr gerne, aber auch Bio und Sport zählten zu meinen Lieblingsfächern. Ich war eine gute Schülerin und bin auch gerne in die Schule gegangen. Beim Abi hat es allerdings nur für einen Dreier-Schnitt gereicht, da ich eine Hauptrolle in einem Musical angenommen hatte und mir Sport und Freizeit wichtiger waren. Alles in allem hatte ich eine tolle Schulzeit."