Zum runden Geburtstag König Harald V.: Norwegens moderner Monarch wird 80

Er ist einer der Könige, über die international nicht so viel berichtet wird. Ein Grund mehr, ihn an seinem 80. Geburtstag einmal so richtig hochleben zu lassen: König Harald V. von Norwegen! Das Besondere an ihm: Er ist modern - und das eigentlich von Geburt an. So war er der erste Kronprinz, der im von Schweden unabhängigen (1905) Norwegen aufwuchs. Sein Vater, der spätere König Olav V. (1903-1991), kam noch in England und als Däne zur Welt. Nach dessen Tod am 17. Januar 1991 wurde Harald König von Norwegen.