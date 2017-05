Zum Muttertag Fels, Freundin, Helfer: "Bei Mama ist man immer daheim"

Den Muttertag am Sonntag finden viele gar nicht so großartig: Nur ein Tag, um die Mutter in Ehren zu halten? Das soll reichen? Nein, Muttertag, sollte eigentlich immer sein, wenn’s einem grad danach ist. Die eigene Mama ist immerhin die Tollste auf der Welt. Was die Menschen in München mit ihren Müttern verbinden, lesen Sie auf dieser Seite.