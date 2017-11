Zum letzten Mal ein Party-Prinz? Minister lädt Harry zum Junggesellenabschied nach Australien ein

Steve Ciobo sandte dem Paar eine Ideenliste mit möglichen Aktivitäten für einen Junggesellenabschied sowie Orten für romantische Flitterwochen, wie lokale Medien am Donnerstag berichteten. Zu seinen Vorschlägen für Harrys letzte Nacht in Freiheit gehört demnach eine Kneipentour mit dem Hubschrauber im Northern Territory, Schwimmen mit Walhaien oder ein Flug - à la James Bond - mit dem Jetpack an der Goldküste. Für die Flitterwochen schlug Ciobo demnach die Zurückgezogenheit des australischen Hinterlands vor oder aber einen Luxus-Aufenthalt im Lizard Island-Resort am Great Barrier Reef.