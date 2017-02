Zum Kinostart von "Lion" Nicole Kidman fürchtet sich nicht vor der großen 50

Nach dem Ende der Ehe nach knapp zehn Jahren musste auch Kidman, so sagt sie selbst, "lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen". Es sei nicht einfach gewesen, "einfach weiterzuziehen, neu anzufangen". Denn: "Das beeinflusst deine Sichtweise, deine Bereitschaft, Liebe erneut in dein Herz zu lassen", erklärt sie weiter.

"Keith ist ein wunderbarer Partner"

Mit ihrem aktuellen Partner sei ihr das aber gelungen. Sie ist seit 2006 mit Country-Sänger Keith Urban (49, "Somebody Like You" ) verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter - Sunday Rose (8) und Faith (6) - "Keith ist ein wunderbarer Partner, ein toller Vater. Ich bin wirklich so glücklich, wie nie zuvor in meinem Leben. Es ist ein schönes Gefühl", schwärmt der "Lion"-Star.

"Sehr stolz" auf "Lion"



Nicole Kidman in "Lion" Foto:© Long Way Home Pty Ltd/Universum Film

"Lion" läuft am 23. Februar in den deutschen Kinos an. Darin spielt sie eine Frau, die in Kalkutta einen Jungen adoptiert. Kein unbekanntes Terrain für Kidman, die mit Ex-Mann Tom Cruise selbst zwei Kinder adoptiert hatte. Connor (22) und Isabella (24) leben aber nicht mehr bei ihren berühmten Eltern.

Kidman erzählt spot on news, dass sie "sehr stolz darauf ist, mit diesem Film ein positives Licht auf den Adoptionsprozess zu werfen". Die Schauspielerin unterstützt außerdem, dass "adoptierte Kinder ihre leiblichen Eltern kennenlernen sollten, so sie es denn wollen". Darum geht es in "Lion" nämlich.

Der Film wurde für sechs Oscars nominiert. Neben Kidman hat auch Dev Patel (26, "Slumdog Millionär" ) die Chance, als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet zu werden. Zudem ist "Lion" als "Bester Film" nominiert, für das "Beste adaptierte Drehbuch", für die "Beste Kamera" und die "Beste Filmmusik". Die Oscars werden am 26. Februar in Los Angeles vergeben.