Zum ersten Todestag Mark Hamill über Carrie Fisher: "Niemand ist jemals wirklich weg"

"Immer bei uns"

"Niemand ist jemals wirklich weg...", twitterte Mark Hamill. Zudem setzte er die Hashtags "#AlwaysWithUs", zu Deutsch "Immer bei uns" und "#CarrieOnForever", ein Wortspiel aus Fishers Vornamen und dem englischen Verb "to carry on", was übersetzt "weitermachen, fortfahren" bedeutet. Damit will er wohl ausdrücken, dass Carrie Fisher für immer weiterleben werde. Der Schauspieler veröffentlichte dazu außerdem drei Fotos.

Auf zweien davon ist er selbst mit Carrie Fisher abgebildet. Das eine zeigt sie in jungen Jahren nebeneinander auf dem Boden sitzen. Carrie hat ihren Kopf auf Marks Schulter abgelegt und den Arm um ihn gelegt. Das andere dürfte während der Dreharbeiten zur neuen "Star Wars"-Trilogie entstanden sein. Beide tragen die Kostüme ihrer Figuren Luke und Leia. Mark hält Carrie im Arm, sein Kopf ruht an ihrer Stirn und er hat die Augen geschlossen, während Fisher direkt in die Kamera blickt. Ein inniger Moment zwischen zwei Menschen, die sich seit Jahren kennen.

Das dritte Foto fällt etwas aus der Reihe. Es ist eine Zeichnung von Carrie Fisher - als biblische Figur. Allerdings streckt sie den Mittelfinger in die Höhe und hält ihre geliebte französische Bulldogge Gary auf dem Arm - dem die Zunge aus dem Maul hängt. Carrie Fisher war für ihren schrägen Humor bekannt, sie hätte sicherlich ihren Spaß an der Zeichnung gehabt.