Zum ersten Jahrestag Stefanie Giesinger: Partner-Tattoo mit ihrem Marcus Butler

Ein Datum, das Butler zusätzlich mit einem liebevollen Instagram-Post feiert. Zu einem Bild von sich und Giesinger schrieb er: "Ich könnte in meinem Leben nicht glücklicher sein! [...] Danke für all die Liebe und Freude, die du mir im letzten Jahr gebracht hast. Auf viele weitere. Ich liebe dich." Außerdem verrät er in der süßen Botschaft auch noch, wie seine erste Chat-Nachricht an das Model lautete: "Magst du Katy Perry?". Mittlerweile waren beide übrigens schon auf einem Konzert von ihr...