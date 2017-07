Zum ersten Jahrestag Bastian Schweinsteiger: Mega-Liebeserklärung an seine Ana

Folgen einer Krebserkrankung Chinesischer Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot

Der 61 Jahre alte Bürgerrechtler litt an Leberkrebs im Endstadium. Nur deshalb wurde er in China vom Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt. Der Forderung, Liu Xiaobo zur Behandlung ins Ausland reisen zu lassen, kam Peking jedoch bis zum Schluss nicht nach.