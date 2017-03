Zum 60. Geburstag der EU Europäisches Patentamt in München: Ein patenter Riegel

Schon Ende der 80er Jahre wird das Gebäude zu klein

1977 nahmen die ersten Patentanwälte ihre Arbeit auf, die ersten vier Jahre im "Motorama" am Gasteig, bis der Bau an der Isar fertig war. Es begann mit 115 Mitarbeitern, 800 sollten es werden. Diese Aussicht besorgte den damaligen Bundestagsabgeordneten Rudolf Schöfberger (SPD) – nicht nur, weil Jobs "für Europäer, weniger für Münchner" geschafften werden sollten. "Das bringt einen beachtlichen Zuzug. Wer baut die Wohnungen und die Schulen? Wer trägt die Lasten für den erforderlichen Verkehrsausbau?", fragte er 1974. Was Schöfberger nicht wissen konnte: München würde sogar weitere 200 000 Münchner verkraften!

Schon Ende der 80er Jahre wurde das Gebäude an der Isar zu klein, weil der Wust von Patentanmeldungen immer größer wurde. Das Amt baute drei weitere Gebäude (auf dem Gelände der Hacker-Pschorr-Brauerei und von Möbel Krügel) an der Hackerbrücke.

München entwickelte sich zur Patenthochburg Europas, denn auch das Bundespatentgericht und das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht siedelten sich an. 2040 Patentanwälte gebe es in Bayern, die meisten von ihnen in München, sagt Rainer Osterwalder, Sprecher des Europäischen Patentamts. "So viele Patentanwälte gibt es nirgendwo sonst in Europa." Aber München ist nicht nur die Stadt der Patente, sondern auch die Stadt der Erfinder. In keiner anderen europäischen Stadt werden so viele Patente angemeldet wie hier.

Gestritten wurde übrigens nicht nur um das Europäische Patentamt, sondern auch im Inneren. Regelmäßig wird gestreikt, ihren Chef beschrieben Mitarbeiter 2014 in der "Welt" mal als "Diktator", der wiederum beschrieb die Mitarbeiter als faul. Dabei sollte es wenig Grund zur Unzufriedenheit gehen – ihr Jahresgehalt liegt im Schnitt bei 121 000 Euro.

Walter Zöller trauert zwar den Gründerzeithäusern nach, zum Patentamt an sich aber sagt er: "Unterm Strich war das natürlich ein großer Gewinn für München." Und es sei bei den Münchnern ja auch so: "Man ist immer erst mal dagegen und wenn es dann da ist, findet man es gut."