Der Yoga-Meister

Sein anderes großes Standbein ist Yoga. Inzwischen hat Ralf Bauer viele DVDs und Bücher herausgebracht. Hier zeigt sich seine spirituelle Seite. "Was will ich eigentlich, wo will ich hin, wie geht es mir, was kann ich für mich und/oder für die anderen Menschen Gutes tun, was sind meine Träume, wie könnte ich sie verwirklichen...", sind Fragen und Themen, die ihm laut eigenen Angaben "sehr am Herzen liegen". Seine intensive Beschäftigung mit der indischen philosophischen Lehre des Yoga, führte Bauer auch nach Tibet. Seither setzt er sich für die Rechte der Tibeter ein.

Bretter, die die Welt bedeuten

Zurück zur Bühne, beziehungsweise aufs Tanzparkett ging's für Ralf Bauer im Jahr 2015. Bei "Let's Dance" (Staffel 8) hielt er allerdings nicht bis zum Schluss durch: Wegen eines grippalen Infektes gab es ein Tanzverbot. Er musste den Wettbewerb nach der siebten Show unfreiwillig verlassen. Doch die Pause währte nicht lange: Von Juni bis September gab Bauer den Old Firehand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Im Herbst 2016 wird wieder Theater gespielt: Von 14. bis 19. November ist Bauer in der Komödie "Das Lächeln der Frauen" in der "Komödie im Bayerischen Hof" in München zu sehen.

Ein Horrorfilm steht an

2017 folgt dann ein Spielfilm. In dem deutschen Horrorstreifen "Goblin 2" ist Bauer als Bürgermeister zu sehen. Ebenfalls im Cast: Ex-"Gegen den Wind"-Kollegin Eva Habermann; sie spielt die Hauptrolle. Aus dem Plot: Ein böser, versteinerter Troll aus dem 15. Jahrhundert wird bei Bauarbeiten in Baden-Baden im Jahr 2015 aus Versehen zu neuem Leben erweckt und schlüpft in die Haut von Vanessa Majer (Habermann)...

Doch nun heißt es: Erst einmal Geburtstag feiern! Namaste, Ralf Bauer!