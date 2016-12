Zum 30. Geburtstag Fünf spannende Fakten über "Game of Thrones"-Star Kit Harington

Davor hat er Angst

Der Schauspieler gestand einmal, dass er sich im Flugzeug am liebsten betrinke, um nicht so nervös zu sein. Sein Vater hingegen besitzt sogar einen Flugschein. Aber selbst mit ihm setze sich der Schauspieler nur ungern in eine Maschine. Doch die Flugangst muss der 30-Jährige häufig überwinden: Die Dreharbeiten zu "Game of Thrones" haben in bereits nach Island, Kroatien und Spanien geführt. Was Kit Harington sonst noch meidet: Spinnen und Spritzen.

Die Sache mit dem blauen Auge

Zu seinem Vorsprechen für "Game of Thrones" erschien Kit Harington übrigens mit einem Bluterguss im Gesicht. Dem US-Magazin "W" erzählte er dazu, dass er am Abend vor seinem Casting-Termin in einem Fast-Food-Restaurant von einem Kerl angegriffen wurde. Kit habe eine Frau verteidigt, die von dem Mann und dessen Kumpel beleidigt wurde. Daraufhin schlug dieser zu und verpasste ihm einen Kinnhaken. Geschadet hat dem 30-Jährigen das Veilchen aber nicht!

Single oder in festen Händen?

Wie sieht für Kit Harington das perfekte erste Date aus? Er erzählte in einem Interview mit der "Glamour", dass er ein klassisches Abendessen bevorzuge, in einem netten Lokal, das nicht zu groß und nicht zu voll sein sollte. Und was wird dabei getrunken? Wein. Ob er so auch Freundin Rose Leslie (29) entzückt hat? Im April 2016 zeigten sie sich erstmals gemeinsam als Paar auf einem roten Teppich. Gerüchte um eine On-Off-Beziehung gibt es allerdings schon länger. Die beiden lernten sich am Set von "Game of Thrones" kennen. Leslie spielte Jon Schnees Geliebte, Wildling Ygritte.