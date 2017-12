Zum 28. Geburtstag Selena Gomez: Süße Geburtstags-Message an Taylor Swift

Model-Freundinnen gratulieren Swift

Gomez rührende Geburtstags-Message wurde mittlerweile über zehn Millionen Mal aufgerufen. Und auch andere prominente Freunde Swifts gratulierten ihr via Instagram, darunter Model-Freundin Karlie Kloss (25), die ein Selfie der beiden teilte. "Victoria's Secret"-Engel Lily Aldridge (32), die zum "Swift-Squad" gehört, teilte ein Foto der Popsängerin und ihrer Katze Meredith, auf dem auch Aldridges Tochter Dixie (5) zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Wir lieben dich so so so so so soooo sehr!!! Alles Gute zum Geburtstag".