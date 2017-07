Zum 10. Geburtstag des Sohns Rapper Marteria zeigt sich als stolzer Papa

Es sieht so aus, als hätte Marteria Sohnemann Louis gerade von der Schule abgeholt. Über eine Schulter hängt dem "Roswell"-Rapper nämlich der Schulranzen seines Sprösslings. Beide tragen einen grauen Kapuzenpulli und Schirmmütze. Zu dem süßen - sorry - coolen Foto schreibt Marteria: "10 Jahre, oh mein Gott. luv u Louis". Wie sehr dem Rapper sein Sohn am Herzen liegt, hat er auch in der Vergangenheit schon musikalisch bewiesen. Die Songs "Louis" und "Gleich kommt Louis" auf den Alben "Zum Glück in die Zukunft" und "Zum Glück in die Zukunft II" sind ihm gewidmet.