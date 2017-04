Zukunftsweisende Technik für das Smart Home Beim Hausbau an morgen denken

Von 13-14 Uhr spricht der Experte Daniel Demmelmeier über „Zukunftsweisende Gebäudeautomation“. Der Profi erklärt technisch interessierten Bauherren die Vorteile der Gebäudeautomation. Einfamilienhäuser werden technisch immer komplexer und der Komfortanspruch der Bewohner steigt. Demmelmeier erläutert, wie Bauherren diese gestiegenen Anforderungen umsetzen und Stolpersteinen aus dem Weg gehen können. Der Experte zeigt außerdem, wie sich Bauherren ihre Wünsche nach Energieeffizienz und Komfort mithilfe einer zukunftsweisenden Gebäudeautomation erfüllen können. Anhand vieler konkreter Beispiele wie Zentral-Aus, Anwesenheitssimulation, Sonnenschutz und Notbedienung erklärt er, was Bauherren beachten sollten. Am Ende des Vortrags zeigt er neben einem möglichen Automationssystem auch ein Monitoringsystem, das verschiedene Messwerte live in einem Diagramm visualisiert. Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortet der Fachmann bis 15 Uhr Fragen.

Von 15 bis 16 Uhr: "Smart Home - Haus und Medizintechnik"

Experte Atila Kesenek erklärt von 15-16 Uhr das Thema „Smart Home – Haus und Medientechnik“. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen kann ein smarter Lautsprecher mit Hilfe einer Sprachsteuerung das Leben einfacher, komfortabler und luxuriöser machen. Er kann Lampen im Haus ein- und ausschalten, die Heizung steuern, Musik spielen und vieles mehr. Ein vernetztes Home-Entertainment-System spielt Bild und Ton in allen Räumen des Hauses ab. Der Experte gibt Tipps, welche wichtigen Punkte man bei der Wahl der Hausautomation schon in der Planungsphase beziehungsweise bei der Installation beachten muss um später Reklamationen zu vermeiden. Im Anschluss an den Vortrag steht der Experte bis 17 Uhr für Fragen zur Verfügung.

