Zukunftsweisende Gespräche in Berlin Rivalen und Visionen: "Es wird sehr zur Sache gehen!"

"In den nächsten Wochen werde ich mit meinen Präsidiumskollegen nach Salzburg reisen, um mit Mateschitz zu sprechen. Aber eines ist jetzt schon klar: Wenn wir zusammenkommen sollten, werden wir in seiner Halle Mieter sein", erklärte Hoeneß. Wenn sich der Sport aber so weiterentwickelt, ist irgendwann eine Halle mit 10.000 bis 12.000 Plätzen vielleicht hilfreich und dann würde so eine Halle prima zum FC Bayern passen."

Und Mateschitz will genauso eine Arena hinstellen. Dafür ist er bereit, gut 100 Millionen Euro aus eigener Tasche zu investieren. Der FC Bayern Basketball würde der Bau keinen Cent kosten, er muss sich ausschließlich auf mehrere Jahre als Mieter binden. "Für so ein Projekt sind mein Konto und das des FC Bayern zu klein, da fehlen ein paar Nullen. Das könnten wir vom FC Bayern Basketball nie stemmen. Er macht das Ganze ja nicht, weil ich ein netter Kerl bin, sondern weil er seinem Eishockeyklub eine Heimat bieten will", sagt Hoeneß, der aber nicht alle Spiele der Basketballer dort austragen wollen würde.

"Wir gehen davon aus, dass wir etwa 30 Spiele im Jahr haben und ich könnte mir vorstellen, dass man 15 in der neuen Halle macht, den Rest im Audi Dome." Die Bayern überlegen auch, die Namensrechte zu übernehmen. "damit die Halle nicht Red Bull Arena heißen wird".