Wieliczka - Bayerns Neuzugang Serge Gnabry will sich während der U21-EM in Polen nicht mehr zu Spekulationen über eine mögliche Leihe zu einem anderen Verein äußern. "Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich bin Spieler von Bayern München, und das ist alles", antwortete der Offensivprofi bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wieliczka auf eine entsprechende Frage. Seit der Rekordmeister den Fußballer von Werder Bremen verpflichtet hat, halten sich Gerüchte, der 21-Jährige könnte an einen Bundesliga-Rivalen abgegeben werden.