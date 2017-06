Zukunft der SPD Vorstellung des Steuerkonzepts: Bringt Scholz Schulz ans Ziel?

Auch wenn sich Olaf Scholz bei der Präsentation des Steuerkonzepts zurückhielt und Kanzlerkandidat Martin Schulz den Vorrang überließ, war unübersehbar, welch’ zentrale Rolle der Hanseat mittlerweile in der SPD spielt. Ohne ihn – erst recht gegen ihn – geht bei den Sozialdemokraten nichts.

Ob Steuer- oder Rentenkonzept, Länderfinanzausgleich oder Organisation des Parteitags am Sonntag in Dortmund – in der SPD sind sie sicher: "Der Olaf wird’s schon machen." Scholz wird längst für höhere Aufgaben gehandelt. Sollte es nach der Wahl zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, könnte er Finanzminister werden. Und sollte die SPD nach einer Niederlage gar einen neuen Vorsitzenden brauchen, geht wohl kein Weg mehr an ihm vorbei.

Streit um Vermögensteuer

Die SPD-Linken können mit ihrer Forderung nach Wiedereinführung einer Vermögensteuer beim Bundesparteitag nicht auf Unterstützung hoffen. Mehrere SPD-Landesverbände favorisieren das Steuerkonzept von SPD-Chef sowie Kanzlerkandidat Martin Schulz und lehnen den Vorstoß von Parteilinken und Jusos ab, die Vermögensteuer ins Wahlprogramm zu nehmen.

Das ergab eine Umfrage vor dem SPD-Parteitag. Am langfristigen Ziel einer Vermögensteuer wird aber festgehalten. Am Sonntag soll ein Parteitag in Dortmund das SPD-Wahlprogramm beschließen. Das kürzlich vorgelegte Steuerkonzept sieht keine Vermögensteuer vor. Stattdessen sollen große Erbschaften stärker belastet werden. Auch Top-Verdiener möchte man stärker zur Kasse bitten.

