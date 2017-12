In München werden sie allerdings auch aufhorchen, wenn sie Nagelsmann über die andauernden Verletzungsprobleme des Angreifers sprechen hören. Obwohl Gnabry ein "vorbildlicher Profi" sei, der viel für die Verletzungsprophylaxe tue, bekomme er seine muskulären Probleme am hinteren Oberschenkel derzeit nicht in den Griff.

Nagelsmann: Gnabry "nie bei 100 Prozent"

"Er hangelt sich von Spiel zu Spiel und kann dazwischen kaum trainieren. Deshalb ist er nie bei 100 Prozent. Er wäre noch viel stärker, wenn er auch richtig trainieren könnte", sagte der Trainer: "Dass die Muskulatur bei einem schnellkräftigen Spieler anfälliger als bei einer lahmen Ente ist, ist aber nichts Neues."

Gnabry braucht offenbar immer mal wieder einen "Tritt in den Hintern". Das wusste Nagelsmann schon vor der Verpflichtung des gebürtigen Stuttgarters - sein Trainerkumpel Alexander Nouri hatte ihm das gesteckt. "Wenn er eine Aktion hat, kommt meistens etwas Gutes dabei raus", sagte Nagelsmann: "Man muss ihm nur oft sagen, dass er eine Aktion machen soll."

Rummenigge kündigt Gespräche mit Robben und Ribéry an

Wie es mit Arjen Robben und Franck Ribéry beim FC Bayern im Sommer weitergeht, steht noch in den Sternen. Es habe noch keine Gespräche mit dem Duo gegeben, so Rummenigge: "Es sind beides extrem hochverdiente Spieler. Wir wissen, was wir an ihnen haben. Sie haben beide eine große Bedeutung für uns." Es sei wichtig, "wie es mit ihnen weitergeht".

Rummenigge kündigte "seriöse Gespräche" mit beiden Profis an - "irgendwann Anfang Frühjahr".

