Der Schwerpunkt des Bayern-Spiels hatte sich verlagert, die Wucht war dahin. All das hatten sie Arturo Vidal und seinem Übereifer zu verdanken. "Als wir 2:1 führten, hatten sie Angst", sagte Vidal über die Madrilenen. Doch er war es ja, der Real im unfreiwilligen Duett mit Kassai zurück auf die Siegerstraße brachte.

Von Thomas Müller kassierte er dafür einen Rüffel: "Arturo war nah dran an Gelb-Rot und hätte schon vorher vom Platz gehen können, aber in dieser Situation nicht. Wenn wir mit elf Mann in die Verlängerung gehen können, muss er etwas cleverer sein."

Alonso ausgewechselt - statt Vidal

Natürlich war Gelb-Rot für das letzte Einsteigen Vidals unberechtigt, dennoch war es eben die eine Aktion zu viel. Der wie aufgedreht und zu übermütige Chilene hätte schon nach einem Check gegen Casemiro in der 49. Minute heruntergestellt werden können. Da beließ es Referee Kassai bei einer Ermahnung.

Man muss allerdings auch Ancelotti ankreiden, dass er den gefährdeten Vidal nicht vorzeitig aus der Hitze des Gefechts entfernte. Stattdessen nahm der Trainer Xabi Alonso runter, auch weil der 35-Jährige von Minute zu Minute abgebaut hatte.

Dennoch war nicht Alonso, sondern Arturo Vidal die tragische Figur dieses Viertelfinals – im Hin- und Rückspiel. Ein selbsternannter Krieger ("King Arturo") im Selbstzerstörungsmodus. Vor einer Woche in München hatte der 29-Jährige beim Stand von 1:0 einen – allerdings unberechtigten – Handelfmeter derart vehement übers Tor geballert, dass man sich fragte: Warum so? Und warum er?

Vidal findet seine Rolle nicht

Nun ja, er war eingeteilt als Schütze. Und zweitens pochte Adrenalin durch seine Adern, weil er zuvor das 1:0 per Kopfball-Torpedo erzielt hatte. Immerhin. Im Sommer 2015 kam Vidal, den einst schon Jupp Heynckes nach München holen wollte, für 37 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zum FC Bayern, erhielt einen Vertrag bis 2019.

Doch sein Output und Einfluss auf die Mannschaft, vor allem in großen Spielen, lässt am Ende der zweiten Saison zu wünschen übrig. In 85 Pflichtspielen erzielte er 15 Treffer, lieferte 16 Vorlagen. Als Achter findet er seine Rolle nicht, ohnehin marschiert er stets in den gegnerischen Strafraum, agiert oft als Zehner.

Lauffreudig und zweikampfstark ist Vidal, aber hat er auf höchstem Niveau wirklich die Klasse, die Bayern braucht? Sollte der FC Chelsea oder ein anderer Premier-League-Verein im Sommer eine unvernünftige Ablösesumme aufrufen, könnte es sein, dass Bayern zu überlegen anfängt.

