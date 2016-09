Der Kader der BFV-Regionalauswahl: Michael Kellhuber, Christoph Fuchs (FC Julbach- Kirchdorf), Uli Lahner, Matthias Schlögl (TSV Ulbering), Herbert Richly, Florian Aigner (SV- DJK Wittibreut), Fabian Hofbauer, Tobias Plank (ASCK Simbach), Tobias Gruber, Julian Bachl (TSV Triftern), Daniel Haslauer, Markus Loher (SV Gumpersdorf), Alexander Sulzmaier, Mariano Parra Wallenstein (ASV-DJK Stubenberg), Raphael Demmelhuber, Christian Schmidbauer (SG Tann/Reut), Stefan Bortner (SV-DJK Emmerting), Andreas Unterhuber (SV Mehring) und Spieler des Regionalligisten SV Wacker Burghausen.

Tickets für das Spiel gibt es im Kartenvorverkauf am Trainingsgelände des TSV 1860 München (Grünwalder Str. 114), bei den Bezirks-Geschäftsstellen des Verbandes in München (Brienner Str. 50) und Straubing (Heerstraße 87), der Wacker-Geschäftsstelle in Burghausen (Franz-Alexander-Straße 7) oder an der Tageskasse. Sitzplätze kosten 15 Euro (ermäßigt: 13 Euro), Stehplätze 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro). Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.