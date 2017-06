Zugriff zu Ermittlungszwecken Messenger-Dienste: Der Staat wird zum Hacker

Die Union hat vor Bundestags-Beratungen über den breiteren Einsatz von Staatstrojanern zur Bekämpfung von Kriminalität den Bedarf an einer solchen Lösung bekräftigt. "Die herkömmliche Telekommunikationsüberwachung ist in unserer digitalen Welt an ihre Grenzen gestoßen, seitdem die Täter verschlüsselte Messenger-Dienste nutzen und über Telefon allenfalls noch Pizza bestellen", so die rechtspolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU).