München - Am S-Bahnhof Marienplatz stehen inzwischen Eimer am Bahnsteig, die Tauwasser auffangen, dass durch den Boden gesickert ist und durch Risse im Beton unaufhörlich von der Decke tropft. Auch der Technik setzt der Winter ziemlich zu. Eine Störung an der Oberleitung auf der Stammstrecke brachte am Dienstagmorgen ab 5.50 Uhr im gesamten Netz den S-Bahnbetrieb aus dem Takt.