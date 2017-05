Zufall oder nachgemacht? Diese Stars kopieren die Tattoos von Rihanna

Sterne sieht auch Chris Brown

Rihanna und ihr Exfreund Chris Brown haben beide Sternchen-Tattoos am Hals Foto:Instagram.com/badgalriri / Instagram.com/chrisbrownofficial

Aber es gibt auch männliche Celebrities, die Rihannas Tattoos imitieren. Es ist bestimmt kein Zufall, dass sich RiRis Exfreund Chris Brown (27, "Party" ) ebenfalls ein paar kleine Sterne hinter die Ohren tätowieren ließ wie auch Rihanna sie trägt. Von 2007 bis 2009 waren die beiden schließlich liiert. Die Beziehung endete bekanntlich nach dem Prügel-Skandal. Inzwischen sollen sich die beiden allerdings wieder vertragen haben. Das Tattoo trägt Brown bis heute.

Der "Shh..."-Schriftzug prägt nicht nur Rihannas Zeigefinger

Rihanna (l.) und Lily Allen: Ein "Shh..." steht auf ihren Zeigefingern Foto:Instagram.com/badgalriri / Twitter.com/lillyallen

Lily Allen (31, "Somewhere Only We Know") wiederum ließ sich den Schriftzug "Shh..." auf den Zeigefinger stechen - damit läuft Rihanna ebenfalls herum. Und das auch nur kurz nachdem sich die "Diamonds"-Interpretin das Tattoo hat stechen lassen. Das hat anscheinend auch Lindsay Lohan (30, "Herbie Fully Loaded") gefallen. Sie hat nämlich dasselbe Tattoo. Ob Zufall oder nachgemacht - Rihanna ist was Trends angeht, den anderen immer einen Schritt voraus.