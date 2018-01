Zu wenig Zeit Der erste Totalausfall in der Geschichte von "Shopping Queen"

Noch 20 Minuten sind auf der Uhr, die Lederjacke ist gekauft, doch das ist auch das einzige Teil. "Ich kann nicht damit leben, irgendwas zu kaufen. Es muss auch zu mir passen. Das ist einfach alles nicht meins", erklärt Pepe ihren "Blackout" bei "Shopping Queen". Noch zwei Minuten auf der Uhr, die Zeit rennt... Da hat sie eine Idee: "Mir tut das Herz weh, jetzt so viel Geld für Dinge auszugeben, die ich nie tragen würde. Ich würde es einfach lieber anders investieren. Ich würde die 500 Euro gerne spenden."

Lob von Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer ist beeindruckt von der Kölnerin: "Ich finde es bewundernswert zu sagen, ich kaufe nichts, was mir auch nicht gefällt. Das ist einfach konsequent. Eine außergewöhnliche Kandidatin, die mit Sicherheit in die Geschichte von 'Shopping Queen' eingehen wird." Und Pepes Fazit: "Ich hab total gelost. Es hat mir einfach nichts gefallen. Bei allem, was ich anprobiert habe, dachte ich: 'Das würde ich mir niemals kaufen'. Ich find es unauthentisch, wenn ich einfach nur ein Outfit haben will und nicht etwas habe, wo ich auch hinter stehe. Dann ist es leider am Ende nur die Lederjacke geworden und nicht mehr."

Das gesamte Dilemma von Kölnerin Pepe rund um den ersten Totalausfall der "Shopping Queen"-Geschichte wird in der heutigen Folge um 15 Uhr bei VOX gezeigt.