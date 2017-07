Zu viert in Italien George und Amal Clooney: Urlaubs-Trip mit den Zwillingen

Kaum auf der Welt, schon sind die kleinen Clooney-Zwillinge unterwegs. George (56, "Hail, Caesar!" ) und Amal (39) Clooney wurden laut People in Mailand gesichtet - und zwar gemeinsam mit Ella und Alexander. Die prominente Familie soll in einem Privatjet nach Italien geflogen sein. Es ist das erste Mal, dass die vier Clooneys zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. George und Amal haben bereits häufig am Comer See Urlaub gemacht, die Clooneys haben dort ein Anwesen, das nun wohl auch ihre Kinder zu sehen bekommen. ("Money Monster" mit George Clooney und Julia Roberts finden Sie hier )