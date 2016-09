Models stolperten und fielen um

Wests Modenschau fand auf Roosevelt Island unter freiem Himmel statt. Laut dem "Mirror" begann die Show gute eineinhalb Stunden nach dem angekündigten Beginn, es herrschten 30 Grad. Vor allem für die Models, die in sengender Hitze stillstehen mussten, war dies eine Zerreißprobe. West hatte vor einigen Tagen via Twitter nach "gemischtrassigen" Models gesucht, diese standen nun in hautfarbenen, braunen und schwarze Outfits gekleidet am Rande des Laufstegs, einige von ihnen brachen aufgrund der Hitze zusammen. Auch auf dem Laufsteg stolperten die Models der "Daily Mail" zufolge. Einige Gäste hätten die Show deshalb vorzeitig verlassen.