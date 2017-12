Zu viel Körperkontakt Ed Sheeran bei Prinz Charles: Das hätte er nicht machen dürfen

Sechs Jahre nach seinem Durchbruch in der Musikbranche erhielt der zweifache Grammy-Gewinner im Buckingham Palace in London die prestigeträchtige Auszeichnung MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire). Der Verdienstorden wird unter anderem für besondere Leistungen auf kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Vielleicht begegnet Ed Sheeran Prinz Charles auch bald wieder. Er deutete laut "Mail Online" bereits an, dass er Lust hätte, auf der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) im kommenden Mai aufzutreten.