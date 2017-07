Alle Zu- und Abgänge Bilder: Die bisherigen Sommer-Transfers des FC Bayern

Doch auch zwei richtige internationale Knaller sind bei den Bayern-Zugängen dabei: Für eine Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro lockten die Bayern Corentin Tolisso von Olympique Lyon an die Isar. Damit löst der 22-Jährige den bisherigen Münchner Rekordeinkauf Javi Martínez ab. Tolisso ist vielseitig einsetzbar – kann sowohl im defensiven oder zentralen als auch im offensiven Mittelfeld spielen. Am vergangenen Dienstag machte der FC Bayern dann den bisherigen Königstransfer klar: James Rodríguez wird von Real Madrid ausgeliehen – zunächst ist er für zwei Jahre in München. Die Leihgebühr beträgt 10 Millionen Euro – die anschließende Kaufoption beläuft sich Berichten zufolge auf etwa 35 Millionen Euro.

Daneben zogen die Münchner die Kaufoption für den bisher ausgeliehenen Kingsley Coman – die Ablöse für den 21-Jährigen beträgt 21 Millionen Euro. Auch die Jugend wird nicht vernachlässigt. So wurden Marco Friedl, Felix Götze und Christian Früchtl von der U19 mit Profiverträgen ausgestattet.

Die Abgänge

Zum Ende der Saison beendeten drei Bayern-Spieler ihre aktive Karriere. Kapitän Philipp Lahm und Mittelfeld-Maestro Xabi Alonso haben ihre Fußballschuhe mit 33, bzw. 35 Jahren an den Nagel gehängt. Auch der 36 Jahre alte dritte Torhüter, Tom Starke, machte nach der abgelaufenen Saison Schluss. Wegen der angespannten Personalsituation im Tor hilft Starke in der Vorbereitung allerdings noch aus – ein Pflichtspiel wird er jedoch nicht mehr bestreiten. Aktuell vereinslos ist derzeit noch Urbayer Holger Badstuber, der in München keinen neuen Vertrag erhalten hat. Mehrere Vereine aus der englischen Premier League sollen allerdings Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers haben.

Neben der schon angesprochenen Leihe von Serge Gnabry, wurde auch Douglas Costa ausgeliehen. Nach zwei Jahren in München spielt der Brasilianer in der kommenden Saison bei Juventus Turin, die Leihgebühr beträgt 6 Millionen Euro. Nach einem Jahr sind dann 40 Millionen Euro Ablöse fällig. Für die Bayern-Bosse beileibe kein schlechter Deal, wenn man bedenkt, dass sie Costa damals für 30 Millionen Euro aus Donezk geholt haben.

Wirklich feste Verkäufe gab es bei den Bayern bisher nur zwei. Mittelfeld-Talent Gianluca Gaudino schlägt seine Zelte künftig in Italien auf – Chievo Verona sicherte sich für 50.000 Euro die Dienste des 20-Jährigen. Ebenfalls in Italien wird Innenverteidiger Medhi Benatia in der kommenden Saison spielen. Der italienische Meister zahlte für den 30-Jährigen 17 Millionen Euro Ablöse an die Bayern. Schon zuvor war Benatia an die "Alte Dame" ausgeliehen, jetzt haben die Italiener die Kaufoption gezogen.

