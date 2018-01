In anderen Städten bringt der öffentliche Nahverkehr einen viel höheren Nutzen. In der Arcadis-Studie landet München in dieser Kategorie deshalb auch nur auf Platz 40 - geschlagen unter anderem von Athen oder der philippinischen Hauptstadt Manila.

Auch in einer anderen Kategorie, in der es vor allem um die Qualität der Transportsysteme geht - um die Betriebszeiten der U-Bahn, die Zahl der Busstationen pro Quadratkilometer oder die Wlan-Versorgung von öffentlichen Verkehrsmitteln - muss sich München vielen anderen Städten geschlagen geben. Platz 32 - selbst Istanbul, Sao Paulo oder Mexiko City rangieren in der Liste da weiter vorne.

Immerhin der Grüne Daumen stimmt

Was es in München rausreißt, ist das letztlich doch recht gute Öko-Bewusstsein seiner Bewohner: viele Radl, viel Grün, verhältnismäßig wenig CO2 - all das katapultiert München in dieser Wertung auf Platz 2. Nur Frankfurt hat da ein noch etwas grüneres Näschen.

Gesamt bleibt unter dem Strich aber Platz 14 - und die Erkenntnis, dass im Nahverkehr noch viel zu tun ist. Nicht umsonst hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) 2018 auch zum Jahr des U-Bahnbaus erkoren. Drei neue Linien sollen heuer beschlossen werden. Und auch bei den MVV-Preisen hätte der OB am liebsten eine Nullrunde. Nicht teurer - wäre ja mal ein Anfang.

