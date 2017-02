Dass der Mann an Meningitis – also einer Gehirnhautentzündung – erkrankt ist, wussten zu diesem Zeitpunkt weder die Mitarbeiter der Unterkunft noch der Arzt, zu dem er am späten Nachmittag mit einem Taxi gebracht wurde. Nachdem er durch ein Kommunikationsproblem nicht den Arzt, der immer am Mittag in die Unterkunft kommt, aufgesucht hatte.