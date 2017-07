Zu Gast beim Tennisturnier Pippa Middleton in Wimbledon: Inspirierte das Tennisnetz ihr Kleid?

Seit Mai ist Pippa Middleton (33) mit James Matthews (41) verheiratet. Hat die Ehe den Style der kleinen Schwester von Herzogin Kate (35) verändert? Am dritten Tag von Wimbledon nahm Pippa gemeinsam mit ihrem Bruder James Middleton (30) in der royalen Loge Platz - und überraschte mit einer für sie ungewöhnlichen Outfitwahl. Die 33-Jährige trug ein raffiniertes Netzkleid in hellen Rosé-Tönen. Der blickdichte Unterrock endete oberhalb des Knies und gab die Sicht auf ihre schlanken Beine frei. Auch um die Taille und am Dekolleté waren sexy Cut-Outs in den Stoff eingearbeitet.Sie wollen feiern wie Pippa Middleton? Ihr Buch "Celebrate" hält jede Menge Tipps bereit