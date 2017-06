Zu Gast beim Filmfest München "Breaking Bad": Bryan Cranston vermisst Walter White nicht

"Er ist ein fantastischer Mann"

Bryan Cranston war gemeinsam mit Drehbuchautorin Robin Swicord (64, "Der seltsame Fall des Benjamin Button" ) nach München gekommen. Sie führte Regie bei seinem neuen Film "Wakefield". In dem Drama verschwindet Howard Wakefield (Cranston) einfach aus dem Leben seiner Familie - und wohnt fortan unbemerkt über der Garage, sodass er seine Frau (Jennifer Garner) und Töchter immer im Blick hat. Einmal mehr stellt Cranston hier seine Wandelbarkeit und sein eindringliches Schauspieltalent unter Beweis. Kein Wunder, dass für Swicord nur er für diese Rolle in Frage kam, wie sie in ihrer Laudatio erklärte.

Bereits am roten Teppich schwärmte die Regisseurin: "Bryan ist wundervoll. Der nette Mann, den Sie heute hier erleben, der erscheint auch jeden Tag am Set. Er ist ein fantastischer Mann und brillanter Schauspieler. Er ist verspielt und innovativ".

Familie ist das A und O

Kann Bryan Cranston noch sympathischer werden? Angesprochen darauf, ob er einen Lieblingsort habe, antwortete er in München: "Es spielt keine Rolle, wo ich bin, Hauptsache ich bin mit meiner Frau und meiner Tochter zusammen." Seit 30 Jahren ist er mit Schauspielkollegin Robin Dearden (63) zusammen, wie er stolz erzählte, 1989 haben sie geheiratet. Tochter Taylor (24) ist ebenfalls Schauspielerin. Nicht immer können sie am selben Fleck sein, doch auch hier gibt es bei Cranston eine Regel: "Mehr als drei Wochen dürfen nicht vergehen, in denen wir uns nicht sehen."

Selbstverständlich hat auch diese Regel einen Grund. Denn laut Cranston können sich Menschen leicht an gewisse Umstände anpassen. Doch an ein Leben ohne seine Familie wolle er sich nicht gewöhnen. Bodenständig und ohne Star-Allüren. Man muss Bryan Cranston einfach mögen.