Zu Besuch bei einer besonderen Hausdame Elisabeth Leutheusser von Quistorp: "Meine drei Kanzler"

Jedes Telefonat, jedes Papier landete zunächst bei ihr. Ein 24-Stunden-Job sei es gewesen, vom Wecken am Morgen, dem Besprechen des Tagesablaufs, Frühstück, Organisieren der Besprechungen mit Politikern und Referenten bis hinein in die Nacht, wo immer wieder dringende Nachrichten bei ihr eintrafen.



US-Präsident Richard Nixon (mit Fliege) betritt 1969 den Kanzlerbungalow, empfangen von Kurt-Georg Kiesinger (l.). Am Eingang wartet Elisabeth von Quistorp (r. und kleines Foto). Fotos: privat/Klaus Wiendl

Sie reist mit: "Ich war mehr im Flugzeug als zuhause"

Von Quistorp erinnert sich noch genau an die Nacht zum 20. August 1968, als sie der Anruf eines Kanzlerreferenten erreichte. "Auf meine Frage, was denn sei, sagte dieser: Die Russen sind in Prag einmarschiert. Deshalb müsse er dringend Kanzler Kiesinger sprechen".

Sie musste Gäste betreuen und Staatsbesuche vorbereiten. "Teilweise war ich mehr im Flugzeug als zuhause. Ich hatte mich darum gekümmert, dass die Herrschaften das Richtige anhatten, die Orden und Schärpen richtig am Frack saßen."

Nach dem Ausscheiden 1969 von Kurt Georg Kiesinger als dritter Bundeskanzler wohnte sie alleine im Bungalow. "Öfter kam Bundespräsident Gustav Heinemann aus seiner gegenüberliegenden Villa Hammerschmidt mit Gästen auf einen Espresso vorbei. Mit seiner Frau Hilde gab es sehr nette Gespräche auf der Terrasse."

Als junge Frau habe sie "die ganzen Sachen alle aufgesaugt". Und jetzt? Soll sie alles aufschreiben, raten ihr viele. Alle Erinnerungen an diese spannenden Jahre. Dafür will sie sich mit BR-Moderator Stefan Scheider zusammentun. Bis es veröffentlicht wird, wird es aber noch ein bisserl dauern.

Sicher wird es in der Biografie auch um Gmund gehen. Dort erholte sich Erhard in seinem Bungalow am Ackerberg. In Dürnbach heiratete von Quistorp 1970 den Brauereibesitzer Helmut Leutheusser. Trauzeuge war Ludwig Erhard.

Heute lebt sie in München. Seit der Geburt ihres behinderten Sohnes steckt sie viel Energie in Soziales. Sie ist Trauerbegleiterin, Mitbegründerin des Miesbacher Hospizvereins und des Kriseninterventionsteams.