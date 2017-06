Zorn, Polizeiruf 110, Tatort,... Krimi-Tipps am Donnerstag

In "Zorn - Kalter Rauch" (Das Erste) sorgen fliegende Fische für Aufregung in Halle an der Saale. Illegale Schaukämpfe an der deutsch-polnischen Grenze beschäftigen Kommissarin Lenski in "Polizeiruf 110" (rbb). In "Tatort - Mein Revier" (WDR) ermittelt das Dortmunder Team im Drogenmilieu.