Bei seinen Kollegen von der ÖDP empfindet man das genauso. "Sie denken nur in einer Auto-Perspektive", giftete Stadträtin Sonja Haider in Richtung Regierungsbank. "Wenn Sie nicht mutiger werden, fahren sie die ganze Verkehrsplanung an die Wand", so Haider.

Zehn Millionen Euro im Jahr will die Stadt künftig in Radl-Infrastruktur stecken. "Wirklich lächerlich", findet Haider. Das Radl sei das billigste Fortbewegungsmittel, da könne man auch mit vergleichsweise wenig Geld viel bewegen. Stattdessen stecke die Große Koalition im Rathaus die Millionen lieber in neue Tunnel am Mittleren Ring.

Reiter: Das Rad wird immer wichtiger

Dabei hätte die Stadt eigentlich klare Indizien für den Verkehrs-Mix der Zukunft. Laut einer Studie des Planungsreferats setzen 41 Prozent der Münchner schon jetzt vornehmlich auf das Radl. 23 Prozent sind am liebsten mit U-Bahn, Bus und Tram unterwegs. Und nur noch vier Prozent setzen ganz aufs eigene Auto.

Auch der frühere Radl-Bürgermeister Hep Monatzeder (Grüne) kann sich angesichts dieser Zahlen die zögerliche Haltung der Stadtspitze nicht erklären: "Wie kräftig halten Sie sich eigentlich die Augen zu?", fragte er.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) findet die Aufregung übertrieben. Man könne den Eindruck bekommen, sagt er, "wir hätten heute das Ende des Radverkehrs beschlossen". Dem sei freilich nicht so. Das Radl werde immer wichtiger. Und dem werde die Stadt auch Rechnung tragen, so der OB.

SPD und CSU wollen für Radler die Situation in der Stadt verbessern. Aus Sicht der Opposition geht das alles jedoch viel zu langsam