Francois Cluzet (60) feierte mit seiner Rolle als gelähmter Millionär Philippe in dem Kino-Streifen "Ziemlich beste Freunde" seinen internationalen Durchbruch. Doch es gab Zeiten, in denen der Franzose mit seinem Leben und seiner beruflichen Karriere nicht zufrieden war. In dieser Zeit fand er Trost und Halt im Alkohol, wie er der "Bild am Sonntag" im Interview verraten hat. Doch abhängig war Cluzet nie: "Ich war nie ein Alkoholiker. [...] Heute genieße ich gern wieder einen guten Wein, aber nur in Maßen, weil ich weiß, wie gefährlich der Exzess ist."