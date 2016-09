München - Kosta Runjaic war am Wochenende bei der Basis zu Gast. Beim Fantreffen in Tettenhausen am Waginger See wurde der 45-jährige Löwen-Coach mit Sorgen, Hoffnungen und nicht zuletzt Fragen des Sechzger-Anhangs konfrontiert. Runjaics Signal: Ich bin gekommen, um zu bleiben.