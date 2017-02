Zeustempel als Vorlage Diese Statuen gehen auf ein Münchner Gymnasium

Die Statuen sind allerdings nur Kopien: Sie wurden anlässlich der Olympischen Spiele 1972 im Deutschen Museum ausgestellt. Das originale Ensemble wurde für den Zeustempel in Olympia gefertigt und ist dort heute im Archäologischen Museum zu sehen.

Münchner Abgüsse blieben Öffentlichkeit lange verborgen

Ursprünglich waren sie eine komplette Rekonstruktion vom Westgiebel des Zeustempels. Doch als die nach 1972 abgebaut wurde, ging die Einfassung kaputt. Darauf lagerte man die übrig gebliebenen Statuen im "Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke" ein.

Jetzt sollen die Statuen also aufs Gymnasium gehen – doch bis es so weit ist, muss das denkmalgeschützte Gebäude erst einmal saniert werden: Das Großprojekt für 46 Millionen Euro umfasst unter anderem Abriss und Neubau des Mittelbaus, Barrierefreiheit, Fassadensanierung mehr Räume sowie eine neue Turn- und Pausenhalle. Die Schüler werden in Container ausgelagert. Wenn alles fertig ist, sollen die Statuen Studierenden, Wissenschaftlern und natürlich den Schülern zugänglich sein. Bleibt zu hoffen, dass sich Letztere an den griechischen Streithanseln kein Beispiel nehmen.