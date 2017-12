Die Tat: Der Rothaarige schleuderte das Opfer aus der Tür

Am 21. November, gegen 20 Uhr, wollte der Rentner aus Olching am Hauptbahnhof in die S3 nach Mammendorf steigen. Gleichzeitig stieg eine Gruppe von etwa zehn jungen Leuten, darunter zwei Frauen, in die Bahn. Die Jugendlichen hatten Wein- und Sektflaschen dabei. In der S-Bahntür – oder bereits davor auf dem Bahnsteig – kam es zu einem heftigen, zunächst verbalen Streit. Ein bis zwei der Männer schlugen auf den Rentner ein. Der Rothaarige packte den 63-Jährigen schließlich am Revers und schleuderte ihn aus der Tür.