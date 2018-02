Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Bis in den Nachmittag untersuchte die Spurensicherung den Tatort in der Wohnung, eine Staatsanwältin war vor Ort. Ein Rechtsmediziner untersuchte die Leiche. Das Opfer kam zur Obduktion in die Gerichtsmedizin nach München. Am Donnerstag entscheidet sich, ob die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 27-Jährigen beantragt. Er schweigt. Bisher ist völlig unklar, was sein Motiv für die Tat war.