So sieht die Schrift aus.

Noch befindet sich die Schrift in der Testphase mit der Tante in Wien. Jeden Tag schickt Gerlich ihr einen Satz in Gekal-Schrift, denn sie dann entziffert und ihm die Lösung schickt. "Über 500 Rätsel haben wir so schon ausgetauscht", erzählt Gerlich.

Er will damit einem Trend entgegenwirken: dem, dass die Handschrift immer mehr verkommt. In der zunehmend digitalisierten Welt lernen Schüler heutzutage nicht mehr so schreiben, wie früher. Das legte zuletzt auch eine Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) nahe. Aber auch Erwachsene schreiben weniger mit der Hand.

Sprachschulen zeigen bereits Interesse

"Ich will helfen, dass die Freude am Schreiben wiederentdeckt wird. Und außerdem ist es praktisch, wenn man schnell Gedanken notieren will. Also für Menschen mit vielen Ideen oder eben Studenten und Schüler", sagt Gerlich.

Zudem trete er bereits an Sprachschulen heran, denn Sprachvermittlung erfolge auch über die Schrift. Allerdings wird man bei all jenen, die entweder gar nicht oder in einem anderen Schriftsystem als dem Lateinischen alphabetisiert sind nicht um die normalen 26 Buchstaben herumkommen.

Ob Studenten sich überzeugen lassen, statt auf dem Laptop oder Tablet zu tippen, ihre Notizen in Kurzschrift zu verfassen, wird sich wohl von Fall zu Fall entscheiden. Aber dann bleiben ja noch jene, die einfach Spaß am Notizen verschlüsseln haben. Oder Rätselfans wie die Wiener Tante.

Lesen Sie auch: Hubertus Andrä - "München bleibt die sicherste Millionenstadt"