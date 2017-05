Zeremonie am 4. Mai Goldie Hawn und Kurt Russell: Seite an Seite auf dem Walk of Fame

Auf dem Hollywood Walk of Fame werden Stars, die zusammen arbeiten oder ein Paar sind, gerne nebeneinander verewigt, heißt es in der Mitteilung. So liegen zum Beispiel die Sterne von Filmproduzent Richard Donner (87) und Lauren Shuler Donner (67) nebeneinander. Sie waren demnach das erste verheiratete Paar, das am gleichen Tag - im Oktober 2008 - geehrt wurde. Felicity Huffman (54) und William H. Macy (67) hatten im März 2012 eine gemeinsame Zeremonie. Und auch Cyndi Lauper (63) und Harvey Fierstein (62), die zusammen am Broadway-Hit "Kinky Boots" arbeiteten, wurden kürzlich gemeinsam geehrt.