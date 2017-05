Zelt in neuem Glanz So wird die neue Ochsenbraterei auf der Wiesn

Außerdem soll es in Zukunft 25 Prozent mehr Toilettenanlagen als im alten Festzelt geben. Auch auf der Galerie wird es eigeneKlos geben. Ochsenbraterei-Wirtin Antje Schneider freut sich schon auf das neue Zelt. Ihr Vater Hermann Haberl hatte 1980 die Ochsenbraterei übernommen – nach nur einem Jahr als Wirt des Schützenfestzeltes. Im gleichen Jahr ging das Festzelt in den Besitz der Spaten-Franziskaner-Brauerei über. Haberl kam, sah – und ließ sich gleich ein neues Zelt bauen. Heuer wird die Ochsenbraterei zum 136. Mal auf der Wiesn dabei sein.

Die Wirtin wünschte sich eine größere Küche

"Die Wiesn war in unserer Familie die Zeitrechnung. Es gab nur vor und nach der Wiesn", erinnert sie sich. Papa Hermann verstarb 2011. Seitdem führt Antje Schneider gemeinsam mit ihrer Mutter Anneliese Haberl die Ochsenbraterei weiter. Ihr größter Wunsch für das neue Zelt: eine größere Küche. "Bei uns ist es immer um das Essen gegangen", sagt Schneider. Und da die Gäste sehen wollten, was sie essen, soll das neue Zelt heller werden. Schneider wollte außerdem schönere und größere Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter schaffen und Engstellen für die Servicekräfte beseitigen.

"Lichter, leichter, heller, größer", so fasst es Peter Pletschacher zusammen. In Dasing arbeitet die Zeltbaufirma Pletschacher am neuen Zelt. Zurzeit sei seine Firma dabei, die alten Fundamente zu entfernen, und durch neue – ein Stück versetzt – zu ersetzen.

Auch die über 100 Trachtenfiguren, die den bayerischen Himmel halten, werden deshalb wieder ins neue Zelt integriert. Das helle Zelt und die Trachtenfiguren waren auch das, was sich Hermann Haberl damals für "seine" Ochsenbraterei wünschte. Der beleuchtete Pappmond, der seit vielen Jahren zum Abschluss der Wiesn durchs abgedunkelte Zelt gezogen wird, werde in Zukunft nicht fehlen, versprach die Wirtin.

Moderner und doch so wie bisher

Die neue Zelt-Fassade ist noch nicht fertig – sie soll aber der alten sehr ähnlich sehen. "Unsere Gäste werden kaum merken, dass es ein neues Zelt ist. Es ist nur alles neu und eben moderner", so Spaten-Chef Bernhard Klier. Was das neue Festzelt kosten wird, will er jedoch nicht verraten. Die Kosten sollen aber auf jeden Fall in Millionenhöhe liegen.

Lesen Sie auch: Bierpreisbremse einkassiert - Stadtrat verteilt Watschn an Schmid