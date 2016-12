Zeitvertreib bis Mitternacht Die besten Spiele für Silvester

3. "Dinner for One"-Trinkspiel

Last but not least gibt es auch noch ein tolles Spiel für alle, die an Silvester ein bisschen öfter anstoßen wollen. Der Film "Dinner for One" ist nämlich nicht nur ein echter Silvester-Klassiker, sondern lässt sich auch wunderbar in ein Trinkspiel umfunktionierten. Der Vorteil: Es gibt nur eine Regel, die man sich merken muss. Immer wenn der Butler James trinkt, trinkt man selbst auch. Prost!