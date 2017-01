Zeitlose französische Eleganz Jackie Kennedy: Darum ist sie auch heute noch eine Stil-Ikone

Vor allem aber auch ihre würdevolle Haltung nach der hinterhältigen Ermordung ihres Mannes brachte ihr weltweit Bewunderung ein. Irgendwann wollte sie aber nicht mehr die Präsidenten-Witwe sein. Sie heiratete Onassis und verließ die USA. Um sich in ihrem neuen Leben vor den Paparazzi zu schützen, begann sie damit, übergroße Sonnenbrillen zu tragen. Ihr neues Markenzeichen.

Wie stilprägend Jackie war, zeigte sich bereits bei vielen folgenden First Ladys. Von Michelle Obama (53) bis Melania Trump (46) erinnerten nicht wenige ihrer Outfits bei öffentlichen Anlässen an den Style der berühmten Vorgängerin. Und auch in Europa wählten Präsidentengattinnen ab und an ähnliche Garderobe, so zum Beispiel Carla Bruni (49), die Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy (61).

Der "Jackie"-Style im Biopic



Jackie Kennedy (Natalie Portman) bei Dreharbeiten im Weißen Haus [Filmszene] Foto:TOBIS Film

Das berühmte rosafarbene Kostüm, das Jackie bei der Ermordung ihres Mannes in Texas und der Überführung des Leichnams nach Washington trug, spielt auch eine Rolle im Biopic "Jackie", das am heutigen Donnerstag in den Kinos startet. Hauptdarstellerin Natalie Portman trägt in dem Film aber auch das knallrote Kostüm mit der Perlenkette...