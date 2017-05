Zeiten ändern sich Merkel und Seehofer: Ein Herz und eine Seele

So viel Nähe war selten zwischen Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer, jedenfalls räumlich. Drei Treffen an drei Tagen standen (eigentlich) auf dem Programm: am Sonntag Wahlkampf-Vorbereitung in Berlin, am Montag Konferenz der Fraktionsvorsitzenden in München. Gestern Abend hätte dann der Höhepunkt folgen sollen: ein gemeinsamer Bierzelt-Auftritt in Trudering.