Zeit für Zweisamkeit Ausgefallene Date-Ideen für den Valentinstag

1. Das etwas andere Dinner

Ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant ist für viele ein Muss am Valentinstag. Wenn die Pizzen beim Italiener um die Ecke langsam langweilig werden, sorgen besondere Event-Dinner für Abwechslung. Wie wäre es etwa mit einem "Dinner in the Dark", bei dem man in völliger Dunkelheit sein Essen ertasten und erschmecken muss? Oder ein "Krimi-Dinner", bei dem während des Essens noch ein fiktiver Mordfall aufgedeckt werden soll?