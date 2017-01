"Zeit für Veränderungen" Rosberg begrüßt Ecclestone-Abschied

Am Montagabend hatte das US-Unternehmen Liberty Media die Übernahme der Formel 1 vollzogen und in diesem Zuge Ecclestone als Geschäftsführer abgesetzt. Der 62 Jahre alte Amerikaner Carey wird in einer Doppelfunktion Präsident und Geschäftsführer der neuen Formel-1-Gesellschaft. Ecclestone wurde zum "Chairman Emeritus" ernannt, gewissermaßen also zum Ehrenpräsidenten.