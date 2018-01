"Bin und bleib halt ein Verteidiger. Aber auch am anderen Ende der Welt am zocken", kommentierte der 31-Jährige mit einer Prise Selbstironie die gefilmte Szene, in der er am Mini-Tor vorbeischießt. Was Sechzigs Innenverteidiger mühelos gewinnen würde – und damit wären wir bei seinem Arbeitgeber – wäre ein Vergleich, was die Informationspolitik anbelangt. Mauersberger-Fans sind bestens informiert, was dieser Löwe so treibt. In den Köpfen vieler Sechzig-Anhänger schwirren dagegen Fragezeichen über die Ausrichtung ihres Herzensklubs umher.