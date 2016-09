Ricardo Marinello

Ricardo Marinello begeisterte als Opern-Sänger. Foto:imago/STAR-MEDIA

2007 wurde Ricardo Marinello (27, "The Beginning" ) zu Deutschlands erstem "Supertalent" gekürt. Der Sohn einer Deutschen und eines Italieners überraschte die Zuschauer und die Jury mit seinem gewaltigen Opern-Gesang. Mit 40 Prozent der Stimmen gewann der damals 18-Jährige das Finale und damit 100.000 Euro Preisgeld.

Die Prämie sowie Einnahmen aus Shows und Galas investierte er in das Restaurant seiner Eltern, das nach sechs Monaten allerdings Pleite ging. Seine Musik-Karriere verfolgte er trotzdem konsequent weiter. Von 2004 bis 2014 studierte er klassischen Gesang an der Musikhochschule in Düsseldorf und trägt den Titel Bachelor of Music. Nach diversen Opernrollen, etwa als Paco in "Die Zauberflöte", steht er heute unter anderem mit dem Ensemble Royal auf der Bühne.

Michael Hirte

Michael Hirte ist der Mann mit der Mundharmonika. Foto:imago/STAR-MEDIA

Er ist bis heute der erfolgreichste "Supertalent"-Gewinner: Nach einem schweren Unfall hat Michael Hirte mit dem "Supertalent"-Sieg im Jahr 2008 wieder den Sprung zurück ins Leben geschafft. 72,62 Prozent der Zuschauer stimmten für den heute 51-Jährigen. Auch acht Jahre später feiert "der Mann mit der Mundharmonika" mit seiner Musik große Erfolge.

Sein erstes Album verkaufte sich über 800.000 Mal. Neben zahlreichen Auszeichnungen und mehrmaligen ECHO-Nominierungen ist er auch ein gern gesehener Gast in vielen Musikshows. 2015 veröffentlichte er sein mittlerweile neuntes Album Sehnsuchtsmelodien - Die größten Hits zum Träumen". Auch privat läuft es für ihn bestens. Im Oktober 2012 machte er seiner Freundin in der "Herbstshow der Überraschungen" von Florian Silbereisen einen Heiratsantrag. 2015 folgte die Hochzeit. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Yvo Antoni und seine Hündin PrimaDonna

Yvo Antoni zeigt mit Hündin PrimaDonna seine Kunststücke. Foto:imago/STAR-MEDIA

2009 gab es mit Yvo Antoni den ersten nicht-musikalischen Gewinner. Zusammen mit seiner Hündin PrimaDonna führte er in der TV-Show amüsante und spektakuläre Tricks auf. Im Finale lag er mit 13,5 Prozent der Stimmen hauchdünne 0,1 Prozent vor der zweitplatzierten Opernsängerin Vanessa Calcagno. Nach der Show wurde Antoni mit seinem Hund unter anderem für Firmenveranstaltungen und Gala-Events gebucht. 2011 brachte er eine DVD mit Tipps und Tricks für die Hundeerziehung heraus. Die große Karriere blieb allerdings aus. Heute ist es still um ihn geworden.

Freddy Sahin-Scholl

Freddy Sahin-Scholl hat eine beeindruckende Stimme. Foto:imago/STAR-MEDIA

Freddy Sahin-Scholl ("Carpe Diem"), auch unter seinem Künstlernamen "Galileo" bekannt, hat die besondere Fähigkeit, ein Musikstück in zwei Stimmlagen singen zu können. Schon vor seiner Teilnahme bei "Das Supertalent" stand der Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten damit auf der Bühne. Doch erst sein Sieg 2010 bescherte ihm die Aufmerksamkeit der breiten Masse. 22,84 Prozent der Zuschauer voteten für den heute 62-Jährigen. 2010 veröffentlichte er das Album "Carpe Diem", ein Jahr später folgte seine bewegende Autobiografie "Der Mann mit den zwei Stimmen" . 2016 erschien sein neues Album "For You" .

Leo Rojas

Leo Rojas beherrscht das schwierige Instrument Panflöte perfekt. Foto:imago/Christian Schroedter

Mit Panflöten-Musik zum Erfolg. Leo Rojas hat es geschafft und mit seinen Melodien ein Millionenpublikum verzaubert. 2011 entschied der gebürtige Ecuadorianer, der vorher unter anderem als Straßenmusiker arbeitete, die fünfte "Supertalent"-Staffel mit 31,93 Prozent der Zuschauerstimmen für sich. Sein Album "Spirit Of The Hawk" wurde mit Gold ausgezeichnet und er war 17 Wochen in den Charts, wo er es bis auf Platz 2 schaffte. Seit dem Gewinn veröffentlichte er vier Alben und begeistert seine Fans noch immer mit Live-Auftritten. Sein letztes Album "Das Beste" erschien 2015.

Jean-Michel Aweh

Bei Jean-Michel Aweh ist die gute Laune nach seinem Sieg schnell verflogen. Foto:imago/STAR-MEDIA

2012 entschied der 20-jährige Jean-Michel Aweh mit seinem selbstgeschriebenen Song "Raus aus dem Nebel" die sechste Staffel für sich. 25,39 Prozent der Zuschauer stimmten für ihn. Sein gleichnamiges Album stieg bis auf Platz elf der Albumcharts. An den Erfolg konnte er jedoch nicht anknüpfen. 2013 wurde seine Tour mangels Nachfrage abgesagt. Mit deutlichen Worten schoss er in Interviews gegen Dieter Bohlen und Castingshow-Schmieden. Es gehe "nicht darum, langfristige Karrieren aufzubauen, sondern nur darum auszubeuten".

Aktuell versucht er mit dem Musikprojekt Ohrwurm Circus einen Neuanfang. Das Trio um Aweh sowie der beiden Produzenten Levi und Harry D. brachte im August sein erstes Album "Halbmond" auf den Markt.

Lukas Pratschker mit Hund Falco

Lukas Pratschker trug nicht nur Hund Falco, sondern auch den Sieg nach Hause. Foto:RTL

Sieger der siebten Staffel wurde 2013 ein Hundedresseur. Der damals 17-jährige Wiener Lukas Pratschker holte gemeinsam mit seinem Border Collie Falco im Finale den "Supertalent"-Titel. 25,48 Prozent der Stimmen gingen an ihn. Auch heute noch steht er mit seinem Hund auf der Bühne. Im Sommer 2014 gründete er zudem seine eigene Hundeschule "School of dog".

Marcel Kaupp

Marcel Knaupp auf der "Supertalent"-Bühne. Foto:RTL / Stefan Gregorowius

Die 8. Staffel gewann der Sänger und Travestiekünstler Marcel Kaupp mit 24,41 Prozent der Stimmen. Der Kölner begeisterte Jury und Publikum mit seiner Conchita-Wurst-Imitation. Unter dem Künstlernamen Marcella Rockefeller tritt er unter anderem mit Songs von Queen oder P!nk auf.

Jay Oh

Jay Oh ist "Das Supertalent 2015". Foto:RTL / Frank Hempel

Die neunte und letzte Staffel gewann der Publikumskandidat Jay Oh. Der 29-Jährige wollte die vierte "Supertalent"-Show eigentlich nur als Zuschauer genießen, doch eine spontane Gesangseinlage in der Pause begeisterte Jury und Publikum so sehr, dass Chefjuror Dieter Bohlen den jungen Mann kurzerhand mit dem goldenen Buzzer direkt in das Finale katapultierte. Gemeinsam mit dem Märkischen Jugendsinfonieorchester, den RTL AllStars sowie Kathy Kelly von der Kelly Family stand er mit dem Programm "Unforgettable" in diesem Sommer auf der Bühne.